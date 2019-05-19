Украина выиграла командный зачет Кубка Европы по спортивной ходьбе на 50 км, фото — uaf.org

https://racurs.ua/n122083-ukraina-vyigrala-komandnyy-zachet-kubka-evropy-po-sportivnoy-hodbe-na-50-km.html

Ракурс

Сборная Украины выиграла командный зачет Кубка Европы по спортивной ходьбе на 50 км. Эти соревнования сегодня состоялись в литовском городе Алитус.

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Командный зачет в заходе на самую длинную дистанцию ​​в этом виде легкой атлетики выиграла и мужская, и женская сборные. Представители наших сборных не сумели подняться на пьедестал почета в личном зачете, но высокие места в итоговом протоколе позволили возглавить командный зачет.

У женщин на 50 км соревновались Валентина Мирончук (итоговое личное четвертое место), Елена Собчук (6), Кристина Юдкина (8), Людмила Шелест (17). Украинки опередили сборные Испании и Италии.

У мужчин дистанцию ​​прошли Иван Банзерук (личное шестое место), Валерий Литанюк (7 место), Сергей Будза (13) и Дмитрий Собчук (23). Вторыми в командном зачете стали испанцы, третьими — сборная Беларуси.

Напомним, что в марте украинская молотобойка Ирина Климец выиграла бронзовую медаль на Кубке Европы по метаниям в Словакии. Волынская легкоатлетка захватила лидерство в соревнованиях по метанию молота и удерживала его до пятой попытки. Климец в четвертой попытке послала снаряд на 72,53 м и этот результат принес ей бронзовую награду.