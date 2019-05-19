Україна виграла командний залік Кубка Європи зі спортивної ходьби на 50 км, фото — uaf.org

https://racurs.ua/ua/n122083-ukrayina-vygrala-komandnyy-zalik-kubka-ievropy-zi-sportyvnoyi-hodby-na-50-km.html

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Збірна України виграла командний залік Кубка Європи зі спортивної ходьби на 50 км. Ці змагання сьогодні відбулися у литовському місті Алітус.

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Командний залік у заходах на найдовшу дистанцію у цьому виді легкої атлетики виграла і чоловіча, і жіноча збірні. Представники обидвох збірних не досягли п'єдесталу пошани в особистому заліку, але високі місця в підсумковому протоколі дозволили очолити командний залік.

У жінок на 50 км змагалися Валентина Мирончук (підсумкове особисте четверте місце), Олена Собчук (6), Христина Юдкіна (8), Людмила Шелест (17). Українки випередили збірні Іспанії та Італії.

За чоловіків дистанцію пройшли Іван Банзерук (особисте шосте місце), Валерій Літанюк (7 місце), Сергій Будза (13) та Дмитро Собчук (23). Другими в командному заліку стали іспанці, третою — збірна Білорусі.

Нагадаємо, що у березні українська молотобійка Ірина Климець виграла бронзову медаль на Кубку Європи з метань у Словаччині.

Волинська легкоатлетка захопила лідерство у змаганнях з метання молота й утримувала його до п’ятої спроби. Климець у четвертій спробі надіслала снаряд на 72,53 м й цей результат став кращим в цьому сезоні й приніс бронзову нагороду.