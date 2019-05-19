Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Україна виграла командний залік Кубка Європи зі спортивної ходьби на 50 км, фото — uaf.org

Україна виграла командний залік Кубка Європи зі спортивної ходьби на 50 км

19 тра 2019, 13:05
999

Збірна України виграла командний залік Кубка Європи зі спортивної ходьби на 50 км. Ці змагання сьогодні відбулися у литовському місті Алітус.

Loading...

Командний залік у заходах на найдовшу дистанцію у цьому виді легкої атлетики виграла і чоловіча, і жіноча збірні. Представники обидвох збірних не досягли п'єдесталу пошани в особистому заліку, але високі місця в підсумковому протоколі дозволили очолити командний залік.

У жінок на 50 км змагалися Валентина Мирончук (підсумкове особисте четверте місце), Олена Собчук (6), Христина Юдкіна (8), Людмила Шелест (17). Українки випередили збірні Іспанії та Італії.

За чоловіків дистанцію пройшли Іван Банзерук (особисте шосте місце), Валерій Літанюк (7 місце), Сергій Будза (13) та Дмитро Собчук (23). Другими в командному заліку стали іспанці, третою — збірна Білорусі.

Нагадаємо, що у березні українська молотобійка Ірина Климець виграла бронзову медаль на Кубку Європи з метань у Словаччині.

Волинська легкоатлетка захопила лідерство у змаганнях з метання молота й утримувала його до п’ятої спроби. Климець у четвертій спробі надіслала снаряд на 72,53 м й цей результат став кращим в цьому сезоні й приніс бронзову нагороду.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Інавгурація Зеленського: оголосили програму церемонії

Київ готується до проведення церемонії інавгурації переможця президентських виборів 2019 року Володимира Зеленського. Його прес-служба повідомила про програму урочистих заходів з нагоди вступу Зеленського на посаду, які заплановано на 20 травня

Новини України
14:22

Австрія переобере парламент після витоку проросійського компромату на віце-канцлера

В Австрії палає політична криза, яка почалася після публікації компрометуючого відео з участю віце-канцлера. Канцлер Курц розірвав коаліцію з Австрійської партією свободи і запропонував нові вибори в національний парламент

Світові новини
13:58

Євробачення-2019 у Тель-Авіві визначає переможців (ТРАНСЛЯЦІЯ)

В Тель-Авіві 18 травня відбувається фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. За його результатами стане відомо, хто переміг цього року на Євробаченні. За перемогу борються представники 26 країн

Світові новини
21:57   18 тра
Новини партнерів
Загрузка...