Портнов прилетів в Україну

https://racurs.ua/ua/n122082-portnov-pryletiv-v-ukrayinu-lukash-foto.html

Ракурс

Юрист Андрій Портнов, який після Євромайдану виїхав до Росії, а згодом — до Австрії, повернувся в Україну.

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Про це у Фейсбук 19 травня повідомила екс-міністр юстиції Олена Лукаш.

Вона оприлюднила й фото, на якому Портнов стоїть біля автобусу, який розвозить з аеропорту «Бориспіль» пасажирів бізнес-класу.

Друзі, більше п’яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, — час повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщино! — навела Лукаш слова Портнова.

Нагадаємо, що з 2005 по 2010 роки Портнов керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. З квітня 2010 року до кінця лютого 2014 року він був керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента України та заступником глави Адміністрації президента України.

Взимку 2014 року виїхав з України. Спочатку жив у Росії, а згодом переїхав до Відня і займався там адвокатською діяльністю.

Портнов після перемоги на виборах Володимира Зеленського на виборах заявив про «закінчення епохи Майдану», а також зазначив, що Зеленський повинен вимагати відставки чинних прем'єр-міністра, генерального прокурора і очільника Служби безпеки України.