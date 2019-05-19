У Японії помер чоловік з найстарішої в світі подружньої пари, фото — Фишки.нет

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Ракурс

В Японії помер чоловік з найстарішої в світі подружньої пари.

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108-річний Масао Мацумомто помер від серцевої недостатності в місті Такамацу. На момент смерті він прожив разом з дружиною Міяко 81 рік і 201 день, повідомляє 19 травня 1News.

Обидва вони народилися в південно-західній префектурі Оіта. За час шлюбу у подружжя народилися п’ять доньок. Згодом у них з’явилися 13 онуків і 25 правнуків.

Почесний статус від Книги рекордів Гіннесса Мацумомто отримали в 2018 році. Загальний вік Масао та Міяко на момент смерті чоловіка становив понад 210 років.

Це японське подружжя на 57 днів побило рекорд норвежців Карла і Гурдрен Дольвен, чий сукупний вік становив 210 років і два місяці на момент смерті одного з подружжя.

У січні цього року «Ракурс» повідомляв про смерть найстарішого чоловіка світу — 113-річного Масадзо Нонакі. В останні роки свого життя він проживав на півночі острова Хоккайдо в селищі Асеро біля підніжжя гори Меакан.