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Ракурс
У Японії помер чоловік з найстарішої в світі подружньої пари, фото — Фишки.нет

У Японії помер чоловік з найстарішої в світі подружньої пари (ФОТО)

19 тра 2019, 11:34
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В Японії помер чоловік з найстарішої в світі подружньої пари.

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108-річний Масао Мацумомто помер від серцевої недостатності в місті Такамацу. На момент смерті він прожив разом з дружиною Міяко 81 рік і 201 день, повідомляє 19 травня 1News.

Обидва вони народилися в південно-західній префектурі Оіта. За час шлюбу у подружжя народилися п’ять доньок. Згодом у них з’явилися 13 онуків і 25 правнуків.

У Японії помер чоловік з найстарішої в світі подружньої пари, фото — Твіттер

Почесний статус від Книги рекордів Гіннесса Мацумомто отримали в 2018 році. Загальний вік Масао та Міяко на момент смерті чоловіка становив понад 210 років.

Це японське подружжя на 57 днів побило рекорд норвежців Карла і Гурдрен Дольвен, чий сукупний вік становив 210 років і два місяці на момент смерті одного з подружжя.

У Японії помер чоловік з найстарішої в світі подружньої пари, фото — Твіттер

У січні цього року «Ракурс» повідомляв про смерть найстарішого чоловіка світу — 113-річного Масадзо Нонакі. В останні роки свого життя він проживав на півночі острова Хоккайдо в селищі Асеро біля підніжжя гори Меакан.

Джерело: Ракурс


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