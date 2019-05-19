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Ракурс
В Японии умер мужчина из старейшей в мире супружеской пары, фото — Фишки.нет

В Японии умер мужчина из старейшей в мире супружеской пары (ФОТО)

19 мая 2019, 11:34
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В Японии умер мужчина из старейшей в мире супружеской пары.

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108-летний Масао Мацумомто умер от сердечной недостаточности в городе Такамацу. На момент смерти он прожил вместе с женой Мияко 81 год и 201 день, сообщает 19 мая 1News.

Оба они родились в юго-западной префектуре Оита. За время брака у супругов родились пять дочерей. Впоследствии у них появились 13 внуков и 25 правнуков.

В Японии умер мужчина из старейшей в мире супружеской пары, фото — Твиттер

Почетный статус от Книги рекордов Гиннесса Мацумомто получили в 2018 году. Общий возраст Масао и Мияко на момент смерти мужа составлял более 210 лет.

Эти японские супруги на 57 дней побили рекорд норвежцев Карла и Гурдрен Дольвен, чей совокупный возраст составлял 210 лет и два месяца на момент смерти одного из супругов.

В Японии умер мужчина из старейшей в мире супружеской пары, фото — Твиттер

В январе этого года «Ракурс» сообщал о смерти старейшего мужчины мира — 113-летнего Масадзо Нонаки. В последние годы своей жизни он проживал на севере острова Хоккайдо в поселке Асеро у подножия горы Меакан.

Источник: Ракурс


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