Арест экс-главы Нацгвардии: за Аллерова внесли 5 млн грн залога

Арест экс-главы Нацгвардии: по Аллерова внесли 5 млн грн залога, фото — РБК

https://racurs.ua/n122080-arest-eks-glavy-nacgvardii-za-allerova-vnesli-5-mln-grn-zaloga.html

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За бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в завладении государственным имуществом, внесли залог в 4,8 млн грн.

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Об этом «Громадському» рассказал адвокат задержанного Игорь Мороз. Хотя деньги внесли еще 17 мая, но Аллеров до сих пор находится в следственном изоляторе.

Напомним, что экс-главу Нацгвардии Аллерова суд арестовал 17 мая на два месяца. Его подозревают в завладении госимуществом на сумму 81,64 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для него залог в размере 11 млн грн.

Правоохранители подозревают, что Аллеров незаконно заработал средства на строительстве жилья для военнослужащих. Экс-руководитель Нацгвардии на суде заявлял, что дело против него имеет политические мотивы.