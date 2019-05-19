Взрыв гранаты произошел в Харькове, погибли двое мужчин, фото - Телеканал 24

https://racurs.ua/n122079-vzryv-granaty-proizoshel-v-harkove-est-pogibshie.html

Ракурс

Взрыв гранаты произошел вечером 18 мая в Харькове. В результате происшествия двое мужчин погибли, а третий находится в больнице с многочисленными повреждениями.

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В полицию о происшествии сообщили в 23.42 — жители района Косолаповка рассказали, что возле дома № 40 на улице Двинской произошел взрыв.

От полученных травм погибли 36-ти и 38-летние мужчины. Еще одного пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Это не первый взрыв гранаты в Харькове и области за последние годы. В начале 2017 года в результате разрыва погибли люди на улице Фейербаха в Харькове и поселке Орелька Лозовского района. В 2018 году граната взорвалась в квартире на улице Петра Свинаренко. Тогда мужчина случайно бросил гранату на пол, в результате чего получил смертельные ранения. В январе 2018 года граната взорвалась в коробке воозле аптеки — травмы получили женщина и ребенок.

В апреле этого года граната взорвалась в Новобаварском районе: мужчина бросил ее в такси — водитель получил тяжелые травмы. На прошлой неделе в автобусе Харьков-Чугуев мужчина угрожал взрывом после конфликта с женщиной. Другой пассажир перехватил у него взрывной предмет и держал до момента обезвреживания.

«Ракурс» сообщал, что 7 мая произошел взрыв гранаты посреди улицы в городе Марганец Днепропетровской области. Тогда ранения получили пять человек.