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В филиале «ПриватБанка» в городе Старобельске результате подрыва гранаты погиб человек, фото: UA.NEWS

Мужчина подорвал гранату в отделении «ПриватБанка» после неудачной попытки получения кредита (ФОТО)

17 мая 2019, 21:48
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В филиале «ПриватБанка», расположенном на ул. Шевченко в городе Старобельске Луганской области, в результате подрыва гранаты погиб мужчина.

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Еще пять человек получили ранения. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила пресс-секретарь банка Инна Музычук.

Отмечается, что погибший пытался получить кредит по поддельным документам. После того, как ему это не удалось, он попытался бросить гранату в наряд полиции, прибывший по вызову, однако подорвался сам.

По информации пресс-службы банка, никто из клиентов и сотрудников учреждения не получил ранений. Однако взрывом контузило одного из правоохранителей.

В то же время, пресс-служба полиции Луганской области сообщает о пяти раненых гражданских лицах — двух сотрудниках банка и трех местных жителях. Сейчас они и пострадавший сотрудник полиции находятся в больнице, их жизни угрозы нет.

На месте инцидента работают взрывотехники.

В филиале «ПриватБанка» в городе Старобельске результате подрыва гранаты погиб человек, фото: Национальная полиция

В филиале «ПриватБанка» в городе Старобельске результате подрыва гранаты погиб человек, фото: Национальная полиция

В филиале «ПриватБанка» в городе Старобельске результате подрыва гранаты погиб человек, фото: Национальная полиция

В филиале «ПриватБанка» в городе Старобельске результате подрыва гранаты погиб человек, фото: Национальная полиция

В филиале «ПриватБанка» в городе Старобельске результате подрыва гранаты погиб человек, фото: Национальная полиция

Напомним, в апреле в Днепропетровской области злоумышленники взорвали банкомат, чтобы похитить деньги, которые там находились.

Источник: Ракурс


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999

Мужчина подорвал гранату в отделении «ПриватБанка» после неудачной попытки получения кредита (ФОТО)

В филиале «ПриватБанка» в городе Старобельске Луганской области в результате подрыва гранаты погиб мужчина, пытавшийся получить кредит по поддельным документам

Новости Украины
21:48
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