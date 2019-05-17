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У філії «ПриватБанку» в місті Старобільську внаслідок підриву гранати загинув чоловік, фото: UA.NEWS

Чоловік підірвав гранату у відділені «ПриватБанку» після невдалої спроби отримання кредиту (ФОТО)

17 тра 2019, 21:48
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У філії «ПриватБанку», розташованій на вул. Шевченка в місті Старобільську Луганської області, внаслідок підриву гранати загинув чоловік.

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Ще п’ятеро осіб отримали поранення. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила прес-секретар банку Інна Музичук.

Зазначається, що загиблий намагався отримати кредит за підробленими документами. Після того, як йому це не вдалося, він спробував кинути гранату в наряд поліції, котрий прибув за викликом банку, проте підірвався сам.

За інформацією прес-служби банку, ніхто з клієнтів та співробітників установи не отримав поранень. Проте вибухом контузило одного з правоохоронців.

Водночас, прес-служба поліції Луганської області повідомляє про п’ятьох поранених цивільних осіб — двох працівників банку та трьох місцевих мешканців. Наразі вони та постраждалий співробітник поліції перебувають в лікарні, їх життю загрози немає.

На місці інциденту працюють вибухотехніки.

У філії «ПриватБанку» в місті Старобільську внаслідок підриву гранати загинув чоловік, фото: Національна поліція

У філії «ПриватБанку» в місті Старобільську внаслідок підриву гранати загинув чоловік, фото: Національна поліція

У філії «ПриватБанку» в місті Старобільську внаслідок підриву гранати загинув чоловік, фото: Національна поліція

У філії «ПриватБанку» в місті Старобільську внаслідок підриву гранати загинув чоловік, фото: Національна поліція

У філії «ПриватБанку» в місті Старобільську внаслідок підриву гранати загинув чоловік, фото: Національна поліція

Нагадаємо, у квітні в Дніпропетровській області зловмисники підірвали банкомат, щоб викрасти гроші, котрі там містилися.

Джерело: Ракурс


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999

Чоловік підірвав гранату у відділені «ПриватБанку» після невдалої спроби отримання кредиту (ФОТО)

У філії «ПриватБанку» в місті Старобільську Луганської області внаслідок підриву гранати загинув чоловік, котрий намагався отримати кредит за підробленими документами

Новини України
21:48
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