У філії «ПриватБанку» в місті Старобільську внаслідок підриву гранати загинув чоловік, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n122048-cholovik-pidirvav-granatu-u-viddileni-pryvatbanku-pislya-nevdaloyi-sproby-otrymannya-kredytu.html

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У філії «ПриватБанку», розташованій на вул. Шевченка в місті Старобільську Луганської області, внаслідок підриву гранати загинув чоловік.

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Ще п’ятеро осіб отримали поранення. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила прес-секретар банку Інна Музичук.

Зазначається, що загиблий намагався отримати кредит за підробленими документами. Після того, як йому це не вдалося, він спробував кинути гранату в наряд поліції, котрий прибув за викликом банку, проте підірвався сам.

За інформацією прес-служби банку, ніхто з клієнтів та співробітників установи не отримав поранень. Проте вибухом контузило одного з правоохоронців.

Водночас, прес-служба поліції Луганської області повідомляє про п’ятьох поранених цивільних осіб — двох працівників банку та трьох місцевих мешканців. Наразі вони та постраждалий співробітник поліції перебувають в лікарні, їх життю загрози немає.

На місці інциденту працюють вибухотехніки.

Нагадаємо, у квітні в Дніпропетровській області зловмисники підірвали банкомат, щоб викрасти гроші, котрі там містилися.