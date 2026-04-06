  Новини
Пошкоджена адмінбудівля у Старобільську. Фото: Сергій Братчук

Дрони вдарили по адмінбудівлі окупантів у Старобільську на Луганщині (ФОТО)

6 кві 2026, 16:25
Безпілотники атакували адміністративну будівлю в окупованому Старобільську.

У місті, яке знаходиться на окупованій території Луганської області, дрони-камікадзе 6 квітня вдарили по адмінбудівлі, яку використовує окупаційна влада та колаборанти. Про це голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук 6 квітня повідомив у Telegram.

У місцевих пабліках поінформували, що загарбники встигли евакуюватися. Однак двоє осіб зазнали поранень — це жінка 2001 року народження та чоловік 1946 року народження.

Також внаслідок ударів було пошкоджене відділення багатофункціонального центру, будинок культури, банківське відділення та магазин.

Нагадаємо, український безпілотник бригади «Гарт» виявив та знищив ворожий склад протитанкових мін на Південно-Слобожанському напрямку. Бійці показали на відео момент виявлення дроном ворожого складу та наслідки удару.

