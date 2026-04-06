Знищення російського складу, скріншот відео

Епічний вибух — дрон знищив склад російських протитанкових мін на Бєлгородщині (ВІДЕО)

6 кві 2026, 11:49
999

На Південно-Слобожанському напрямку український дрон бригади «Гарт» виявив та знищив ворожий склад протитанкових мін.

Відповідне відео сьогодні, 6 квітня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Днями «пташка» дронарів-прикордонників, під час місії на ворожій території, натрапила у лісосмузі на склад протитанкових мін противника. Вибух і зарево від нього були дуже ефектними, — розповіли у ДПСУ.

На відео показано момент виявлення дроном ворожого складу та наслідки удару.

