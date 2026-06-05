Наслідки російської атаки на Чернігів, фото: Нацполіція

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У Чернігові один із російських безпілотників сьогодні, 5 червня, влучив на територію місцевого підприємства.

За попередньою інформацією, травмовані шестеро людей. Про це повідомляють прес-служби ДСНС на Нацполіції.

Також було зафіксовано удар ще одного БпЛА — по автостоянці, внаслідок чого пошкоджено 37 автомобілів.

Крім того, у селі Полуботки Чернігівського району внаслідок атаки росіян пошкоджені приватні домогосподарства.