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Наслідки російської атаки на Чернігів, фото: Нацполіція
Шестеро травмованих та 37 пошкоджених автомобілів — російські дрони атакували Чернігів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214263-shestero-travmovanyh-ta-37-poshkodjenyh-avtomobiliv-rosiyski-drony-atakuvaly-chernigiv-foto.htmlРакурс
У Чернігові один із російських безпілотників сьогодні, 5 червня, влучив на територію місцевого підприємства.
За попередньою інформацією, травмовані шестеро людей. Про це повідомляють прес-служби ДСНС на Нацполіції.
Також було зафіксовано удар ще одного БпЛА — по автостоянці, внаслідок чого пошкоджено 37 автомобілів.
Крім того, у селі Полуботки Чернігівського району внаслідок атаки росіян пошкоджені приватні домогосподарства.