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Последствия российской атаки на Чернигов, фото: Нацполиция
Шесть травмированных и 37 поврежденных автомобилей — российские дроны атаковали Чернигов (ФОТО)https://racurs.ua/n214263-shest-travmirovannyh-i-37-povrejdennyh-avtomobiley-rossiyskie-drony-atakovali-chernigov-foto.htmlРакурс
У Чернігові один із російських безпілотників сьогодні, 5 червня, влучив на територію місцевого підприємства.
За попередньою інформацією, травмовані шестеро людей. Про це повідомляють прес-служби ДСНС на Нацполіції.
Також було зафіксовано удар ще одного БпЛА — по автостоянці, внаслідок чого пошкоджено 37 автомобілів.
Крім того, у селі Полуботки Чернігівського району внаслідок атаки росіян пошкоджені приватні домогосподарства.