Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Чернигов, фото: Нацполиция

Шесть травмированных и 37 поврежденных автомобилей — российские дроны атаковали Чернигов (ФОТО)

5 июн 2026, 18:30
999

У Чернігові один із російських безпілотників сьогодні, 5 червня, влучив на територію місцевого підприємства.

За попередньою інформацією, травмовані шестеро людей. Про це повідомляють прес-служби ДСНС на Нацполіції.

Також було зафіксовано удар ще одного БпЛА — по автостоянці, внаслідок чого пошкоджено 37 автомобілів.

Крім того, у селі Полуботки Чернігівського району внаслідок атаки росіян пошкоджені приватні домогосподарства.

Наслідки російської атаки на Чернігів, фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Чернігів, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров