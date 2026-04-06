Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти за добу втратили 940 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 940 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

6 кві 2026, 09:41
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 304 тис. 490 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 940 осіб. Про це сьогодні, 6 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 841 танк;
  • 24 тис. 360 бойових броньованих машин;
  • 39 тис. 497 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 719 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 338 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 350 гелікоптерів;
  • 221 тис. 396 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 517 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 87 тис. 614 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 112 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Противник вчора здійснив 72 авіаудари, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8 тис. 367 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 404 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 52 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

  • Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка, Комишуваха, Новояковлевка Запорізької області;
  • Розлив та Зорівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів