Рашисти за добу втратили 940 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n213037-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-940-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 304 тис. 490 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 940 осіб. Про це сьогодні, 6 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 841 танк;

24 тис. 360 бойових броньованих машин;

39 тис. 497 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 719 одиниць РСЗВ;

1 тис. 338 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

350 гелікоптерів;

221 тис. 396 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 517 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

87 тис. 614 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 112 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Противник вчора здійснив 72 авіаудари, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8 тис. 367 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 404 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 52 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка, Комишуваха, Новояковлевка Запорізької області;

Розлив та Зорівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт.