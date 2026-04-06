Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 304 тис. 490 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 940 осіб. Про це сьогодні, 6 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 841 танк;
- 24 тис. 360 бойових броньованих машин;
- 39 тис. 497 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 719 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 338 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 350 гелікоптерів;
- 221 тис. 396 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 517 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 87 тис. 614 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 112 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.
Противник вчора здійснив 72 авіаудари, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8 тис. 367 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 404 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 52 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:
- Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка, Комишуваха, Новояковлевка Запорізької області;
- Розлив та Зорівка Херсонської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт.