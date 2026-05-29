Президент Румынии объяснил, почему не сбили российский дрон

Российский дрон ударил по многоэтажке в Румынии, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n214116-prezident-rumynii-obyasnil-pochemu-ne-sbili-rossiyskiy-dron.html

Ракурс

Президент Румунії Нікушор Дан пояснив, що чому Збройні сили очолюваної ним країни не збили російський дрон, який в ніч на сьогодні, 29 травня, влучив у багатоповерхівку у місті Галаці.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на його Фейсбук-сторінці.

Збройні сили Румунії діяли, дотримуючись процедур, які були встановлені для таких ситуацій, маючи твердий наказ збити безпілотник, як тільки умови дозволять провести таку операцію без ризику жертв або руйнувань на місцях, — зазначив президент Румунії.

Після того, як армійські радари виявили безпілотник на вході в національний повітряний простір, два літаки F-16 ВПС Румунії та вертоліт IAR-330 SOCAT слідували за дроном у націона Рішення не брати на роботу ціль було прийнято через те, що не було умов, щоб її знищити без ризику серйозної загрози безпеці цивільного населення, — додав він.

Дан наголосив, що вся відповідальність за цей інцидент лежить на РФ і є прямим є прямим наслідком загарбницької війни, розв’язаної проти України, безвідповідального та невибіркового використання Москвою цих систем озброєння та її систематичного нехтування міжнародним правом.

Він зазначив, що Румунія поінформувала всіх союзників по НАТО та ЄС про цей інцидент, зв’язок із військовими структурами союзників триває в режимі реального часу.