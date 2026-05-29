Последствия удара российского беспилотника в Галаце, фото: GB News

У Румунії в місті Галаці, розташованому на сході країни поблизу кордону з Україною безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє GB News.

Внаслідок удару безпілотника постраждали двоє людей:

жінка отримала тяжкі опіки першого ступеня;

у 14-річного підлітка панічна атака.

Після удару дрона з будинку евакуювали близько 70 осіб. Вибухотехніки, які прибули на місце інциденту, вважають, що весь заряд вибухівки всередині безпілотника здетонував, тобто не було потреби в подальшій евакуації.

Походження безпілотника спочатку було незрозумілим, але Міністерство оборони Румунії підтвердило, що за ударом стоїть Росія.

У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки безпілотників на цивільні та інфраструктурні цілі в Україні, в районі річкового кордону з Румунією, — розповіли у відомстві.

Один із цих безпілотників увійшов у повітряний простір Румунії … і врізався в дах багатоквартирного будинку, після чого сталася пожежа, — додали в Міноборони Румунії.

Були підняті два літаки F-16 за підтримки вертольота IAR 330 SOCAT. Пілоти мали дозвіл вражати цілі.

У НАТО вже відреагували на цей інцидент.

Сьогодні рано вранці дрон влучив у житловий будинок у Румунії під час російського нападу на українську інфраструктуру поблизу кордону, — зазначила у своїй сторінці у соцмережі X речниця НАТО Еллісон Гарт.

Вона повідомила, що генсек НАТО Рютте підтримує зв’язок з румунською владою.

Ми засуджуємо безвідповідальні дії Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати свою оборону проти всіх загроз, зокрема проти дронів, — додала речниця.

