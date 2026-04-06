Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

141 БпЛА атакував Україну в ніч на 6 квітня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

6 кві 2026, 08:58
Рашисти в ніч на сьогодні, 6 квітня (з 18.00 5 квітня) атакували Україну загалом 141 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Джерело: Ракурс


Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів