Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
141 БпЛА атакував Україну в ніч на 6 квітня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n213036-141-bpla-atakuvav-ukrayinu-v-nich-na-6-kvitnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 6 квітня (з 18.00 5 квітня) атакували Україну загалом 141 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 80 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Про це сьогодні, 6 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
