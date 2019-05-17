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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

Зеленский приглашает украинцев в Мариинский парк на инаугурацию

17 мая 2019, 21:10
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приглашает украинцев прийти утром 20 мая в расположенный напротив здания Верховной Рады Мариинский парк Киева, откуда он отправится на инаугурацию в парламент.

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Об этом Зеленский заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, он хотел бы принести присягу перед украинцами, «смотря народа в глаза».

Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами, — отмечает Зеленский.

Политик сообщил, что в Мариинском парке будут установлены большие экраны, на которых можно будет увидеть, как он будет давать клятву во время процедуры инаугурации.

Буду чувствовать, что вы рядом, — резюмировал Зеленский.

Инаугурация Зеленского запланирована на 10.00 20 мая. Соответствующую дату Верховная Рада поддержала во время своего вчерашнего заседания.

Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского. Этот документ датирован 16 мая. Указ предусматривает создание организационного комитета для проведения торжественной процедуры.

Источник: Ракурс


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