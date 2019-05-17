Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n122047-zelenskyy-zaproshuie-ukrayinciv-do-mariyinskogo-parku-na-inavguraciu.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський запрошує українців прийти вранці 20 травня до розташованого навпроти будівлі Верховної Ради Маріїнського парку Києва, звідки він вирушить на інавгурацію до парламенту.

Loading...

Про це Зеленський заявив у повідомленні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, він хотів би скласти присягу перед українцями, «дивлячись народу в очі».

Але, на жаль, за регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами, — зазначає Зеленський.

Політик повідомив, що в Маріїнському парку будуть встановлені великі екрани, на яких можна буде побачити, як він даватиме клятву під час процедури інавгурації.

Відчуватиму, що ви поруч, — резюмував Зеленський.

Інавгурація Зеленського запланована на 10.00 21 травня. Відповідну дату Верховна Рада підтримала під час свого вчорашнього засідання.

Нагадаємо, чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про підготовку інавгурації Зеленського. Цей документ датований 16 травня. Указ передбачає створення організаційного комітету для проведення урочистої процедури.