«Народний фронт» вийшов з коаліції, фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n122046-golovni-novyny-za-17-travnya-rozpad-koaliciyi-ta-fleshmob-vidstavok.html

Ракурс

Фракція «Народний фронт» вирішила вийти з коаліції. Таким чином парламентська коаліція у Верховній Раді припиняє існування. Тепер у народних обранців є 30 днів для утворення нової.

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Сьогодні низка високопосадовців повідомили, що йдуть у відставку. Свої посади залишають: секретар РНБО Олександр Турчинов, очільник МЗС Павло Клімкін, представник президента в парламенті Ірина Луценко, перший заступник Голови СБУ генерал-полковник Павло Демчина. Крім того, «мінську групу» залишає народний депутат Ірина Геращенко, а Костянтин Єлісєєв йде з посади заступника голови Адміністрації президента.

Зв’язок 5G може повноцінно запрацювати в Україні вже у 2020 році. Указ, який повинен забезпечити умови для швидкого впровадження зв’язку нового покоління, сьогодні підписав президент України Петро Порошенко.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом народного депутата Борислава Розенблата до президента України Петра Порошенка та директора НАБУ Артема Ситника. Розенблат просить суд визнати, що Порошенко не мав повноважень призначати директора НАБУ, а Ситник — не має достатньої кваліфікації для обіймання цієї посади.