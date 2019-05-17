«Народный фронт» вышел из коалиции, фото: NewsOne

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Ракурс

Фракция «Народный фронт» решила выйти из коалиции. Таким образом парламентская коалиция в Верховной Раде прекращает существование. Теперь у депутатов есть 30 дней для создания новой.

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Сегодня ряд высокопоставленных чиновников сообщили, что уходят в отставку. Свои должности оставляют: секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МИД Павел Климкин, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, первый заместитель главы СБУ генерал-полковник Павел Демчина. Кроме того, «минскую группу» оставляет народный депутат Ирина Геращенко, а Константин Елисеев уходит с должности заместителя главы Администрации президента.

Связь 5G может полноценно заработать в Украине уже в 2020 году. Указ, который должен обеспечить условия для быстрого внедрения связи нового поколения, сегодня подписал президент Украины Петр Порошенко.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску народного депутата Борислава Розенблата к президенту Украины Петру Порошенко и директору НАБУ Артему Сытнику. Розенблат просит суд признать, что Порошенко не имел полномочий назначать директора НАБУ, а Сытник — не имеет достаточной квалификации для занятия этой должности.