Симптоми захворювання на кір, фото: VIX

https://racurs.ua/ua/n122045-suchasnyy-pidhid-do-vakcynaciyi-moje-buty-nedostatnim-dlya-zapobigannya-vidrodjennu-koru-vcheni.html

Ракурс

Поточна політика вакцинації може бути недостатньою для ліквідації кору і запобігання майбутньому відродженню цієї хвороби в низці країн світу, зокрема в Австралії, Ірландії, Італії, Великобританії та США.

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Про це йдеться в дослідженні італійських учених, опублікованого у журналі BMC Medicine, повідомляє видання EurekaAlert.

Для успішного подолання кору та підтримування такого стану впродовж тривалого часу можуть бути необхідні подальші зусилля з імунізації для окремих країн на додаток до поточних стратегій, наголошують учені. Під усуненням кору вони розуміють відсутність ендемічної передачі кору в регіоні протягом 12-ти місяців або довше.

Група дослідників з Фонду Бруно Кесслера та Університету Бокконі в Італії використовувала комп’ютерну модель для моделювання еволюції імунітету від кору в період між 2018 і 2050 роками в семи країнах; Австралії, Ірландії, Італії, Сінгапурі, Південній Кореї, Великобританії та США. Автори зосередили свій аналіз на країнах із звичайною дворазовою програмою вакцинації проти кору, але з різними демографічними та вакцинальними історіями. Метою було оцінити вплив можливих корегувань на існуючі стратегії імунізації та оцінити частку людей, які з плином часу можуть залишатися вразливими до кору у країнах з високим рівнем доходу.

Прогнози авторів до 2050 року свідчать, що якщо поточна політика вакцинації залишиться незмінною, частка населення, сприйнятливого до кору, залишатиметься нижче 7,5% у Сінгапурі та Південній Кореї. Це дві країни, які мали високий рівень охоплення вакцинацією в минулому. Попередні дослідження показали, що частка населення, що не має імунітету, повинна становити 7,5% або менше для усунення кору.

У 2018 році частка населення, сприйнятливого до інфекції кору в досліджуваних країнах, коливалася від 3,7% у Великобританії до 9,3% в Італії (єдина країна, де ця частка була вищою, ніж 7,5%). В Італії частка сприйнятливих осіб до 2050 року, за прогнозами, становитиме 10%, навіть якщо покриття планової вакцинації досягає 100%, і для досягнення ліквідації можуть знадобитися додаткові стратегії вакцинації, спрямовані як на дітей, так і на дорослих.

У Австралії, Ірландії, Великобританії та США планова вакцинація повинна постійно охоплювати понад 95% населення, щоб втримати частку вразливих до хвороби осіб в межах менше 7,5% до 2050 року.

В останні роки ми стали свідками відродження випадків кори, навіть у тих країнах, де, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, ліквідація вже повинна бути досягнута, — зазначає один із дослідників доктор Філіппо Трентіні.

Нагадаємо, згідно з порівняльною статистикою поточного і минулого років, у світі на кір почали хворіти втричі частіше.