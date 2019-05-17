Симптомы заболевания корью, фото: VIX

https://racurs.ua/n122045-sovremennyy-podhod-k-vakcinacii-mojet-byt-nedostatochnym-dlya-predotvrascheniya-vozrojdeniya.html

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Текущая политика вакцинации может быть недостаточной для ликвидации кори и предотвращения будущего возрождения этой болезни в ряде стран мира, в том числе в Австралии, Ирландии, Италии, Великобритании и США.

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Об этом говорится в исследовании итальянских ученых, опубликованном в журнале BMC Medicine, сообщает издание EurekaAlert.

Для успешного преодоления кори и поддержания такого состояния в течение длительного времени могут понадобиться дальнейшие усилия по иммунизации для отдельных стран в дополнение к текущим стратегиям, отмечают ученые. Под устранением кори они понимают отсутствие эндемической передачи кори в регионе в течение 12-ти месяцев или дольше.

Группа исследователей из Фонда Бруно Кесслера и Университета Боккони в Италии использовала компьютерную модель для моделирования эволюции иммунитета от кори в период между 2018 и 2050 годами в семи странах; Австралии, Ирландии, Италии, Сингапуре, Южной Корее, Великобритании и США. Авторы сосредоточили свой анализ на странах с обычной двукратной программой вакцинации против кори, но с разными демографическими и прививочными историями. Целью было оценить влияние возможных корректировок на существующие стратегии иммунизации и оценить долю людей, которые с течением времени могут оставаться уязвимыми к кори в странах с высоким уровнем дохода.

Прогнозы авторов к 2050 году свидетельствуют, что если текущая политика вакцинации останется неизменной, доля населения, восприимчивого к кори, будет оставаться ниже 7,5% в Сингапуре и Южной Корее. Это две страны, которые имели высокий уровень охвата вакцинацией в прошлом. Предыдущие исследования показали, что доля населения, не имеющего иммунитета, должна составлять 7,5% или меньше для устранения кори.

В 2018 году доля населения, восприимчивого к инфекции кори в исследуемых странах, колебалась от 3,7% в Великобритании до 9,3% в Италии (единственная страна, где эта доля была выше, чем 7,5%). В Италии доля восприимчивых лиц к 2050 году, по прогнозам, составит 10%, даже если покрытие плановой вакцинацией достигает 100%, и для достижения ликвидации могут понадобиться дополнительные стратегии вакцинации, направленные как на детей, так и на взрослых.

В Австралии, Ирландии, Великобритании и США плановая вакцинация должна постоянно охватывать более 95% населения, чтобы удержать долю восприимчивых к болезни лиц в пределах менее 7,5% к 2050 году.

В последние годы мы стали свидетелями возрождения случаев коры, даже в тех странах, где, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ликвидация уже должна быть достигнута, — отмечает один из исследователей доктор Филиппо Трентино.

Напомним, согласно сравнительной статистике текущего и прошлых годов, в мире корью начали болеть в три раза чаще.