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Ракурс
Вибух гранати стався у Харкові, загинули двоє чоловіків, фото — Телеканал 24

Вибух гранати стався у Харкові, є загиблі

19 тра 2019, 10:17
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Вибух гранати стався увечері 18 травня у Харкові. В результаті події двоє чоловіків загинули, а третій перебуває в лікарні з численними ушкодженнями.

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У поліцію про подію повідомили о 23.42 — мешканці району Косолапівка розповіли, що поблизу будинку № 40 на вулиці Двінській стався вибух.

Від отриманих травм загинули 36-ти та 38-річні чоловіки. Ще одного постраждалого доставили до медичного закладу з множинними осколковими пораненнями голови та тулуба. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Це не перший вибух гранати у Харкові та області за останні роки. На початку 2017 року внаслідок розриву загинули люди на вулиці Фейєрбаха у Харкові та в селищі Орелька Лозівського району. У 2018 році граната вибухнула у квартирі на вулиці Петра Свинаренка. Тоді чоловік випадково кинув гранату на підлогу, внаслідок чого отримав смертельні поранення. У січні 2018 року граната вибухнула у коробці біля аптеки — травми отримали жінка та дитина.

У квітні цього року граната вибухнула у Новобаварському районі: чоловік кинув її в таксі — водій отримав тяжкі травми. Минулого тижня в автобусі Харків-Чугуїв чоловік погрожував вибухом після конфлікту з жінкою. Інший пасажир перехопив у нього вибуховий предмет і тримав до моменту знешкодження.

«Ракурс» повідомляв, що 7 травня стався вибух гранати посеред вулиці в місті Марганець Дніпропетровської області. Тоді поранення отримали п’ятеро осіб.

Джерело: Ракурс


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