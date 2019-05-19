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У Росії пасажири відмовилися летіти на несправному Superjet, фото — RFE/RL

У Росії пасажири відмовилися летіти на несправному Superjet

19 тра 2019, 09:52
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В Росії стався новий авіаінцидент із літаками Superjet. Лайнер авіакомпанії «Аерофлот» Sukhoi Superjet 100, який увечері 18 травня виконував рейс з Ульяновська в Москву, перервав зліт через відмову гідросистеми. У цей момент повітряне судно набрало швидкість 55 км/ч.

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В авіакомпанії підтвердили несправність, повідомляє Telegram-канал Life Shot.

Відразу після повернення літака на стоянку пасажири заявили, що після його перевірки та усунення неполадок на ньому все одно не полетять. Про це повідомляє РІА з посиланням на джерело в аеропорту і представника авіакомпанії.

Джерело агентства зазначило, що абсолютно всі пасажири виступили проти польоту на SSJ100. Пасажирам надали готель, а вранці резервний борт — Airbus A320.

Нагадаємо, що 5 травня в московському аеропорту «Шереметьєво» літак Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку і загорівся. Тоді загинула 41 людина.

Джерело: Ракурс


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