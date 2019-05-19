Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В России пассажиры отказались лететь на неисправном Superjet, фото — RFE/RL

В России пассажиры отказались лететь на неисправном Superjet

19 мая 2019, 09:52
999

В России произошел новый авиаинцидент с самолетами Superjet. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, который вечером 18 мая выполнял рейс из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. В этот момент воздушное судно набрало скорость 55 км/ч.

Loading...

В авиакомпании подтвердили неисправность, сообщает Telegram канал Life Shot.

Сразу по возвращении самолета на стоянку пассажиры заявили, что после его проверки и устранения неполадок на нем все равно не полетят. Об этом сообщает РИА со ссылкой на источник в аэропорту и представителя авиакомпании.

Источник агентства отметил, что абсолютно все пассажиры выступили против полета на SSJ100. Пассажирам предоставили гостиницу, а утром резервный борт — Airbus A320.

Напомним, что 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку и загорелся. Тогда погиб 41 человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Австрия переизберет парламент после утечки пророссийского компромата на вице-канцлера

В Австрии пылает политический кризис, который начался после публикации компрометирующего видео при участии вице-канцлера. Канцлер Курц разорвал коалицию с Австрийской партией свободы и предложил новые выборы в национальный парламент

Новости мира
13:58

Портнов прилетел в Украину — Лукаш (ФОТО)

Юрист Андрей Портнов, который после Евромайдана выехал в Россию, а затем в Австрию, вернулся в Украину. Зимой 2014 года он бежал из Украины. Сначала жил в России, а затем переехал в Вену и занимался там адвокатской деятельностью

Новости Украины
12:21

Красят заборы и стелют красную дорожку: в Киеве готовятся к инаугурации Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)

На площади возле Верховной Рады и Мариинского дворца началась подготовка к инаугурации новоизбранного президента Зеленского. Работает и комиссия, которая занимается организацией церемонии приведения президента к присяге

Новости Украины
21:14   18 мая
Новости партнеров
Загрузка...