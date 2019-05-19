В России пассажиры отказались лететь на неисправном Superjet, фото — RFE/RL

https://racurs.ua/n122078-v-rossii-passajiry-otkazalis-letet-na-neispravnom-superjet.html

Ракурс

В России произошел новый авиаинцидент с самолетами Superjet. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, который вечером 18 мая выполнял рейс из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. В этот момент воздушное судно набрало скорость 55 км/ч.

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В авиакомпании подтвердили неисправность, сообщает Telegram канал Life Shot.

Сразу по возвращении самолета на стоянку пассажиры заявили, что после его проверки и устранения неполадок на нем все равно не полетят. Об этом сообщает РИА со ссылкой на источник в аэропорту и представителя авиакомпании.

Источник агентства отметил, что абсолютно все пассажиры выступили против полета на SSJ100. Пассажирам предоставили гостиницу, а утром резервный борт — Airbus A320.

Напомним, что 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку и загорелся. Тогда погиб 41 человек.