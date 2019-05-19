США обнародовали состав делегации на инаугурацию Зеленского, ее возглавил Курт Волкер, фото — 5 канал

https://racurs.ua/n122077-ssha-soobschili-sostav-delegacii-na-inauguraciu-zelenskogo-dokument.html

Ракурс

Соединенные Штаты обнародовали состав делегации, которая прилетит на инаугурацию победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского. Ее возглавит специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

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О составе официальной делегации, которая 20 мая прилетит в Киев, в Twitter сообщил Волкер.

Американцы отправили на инаугурацию, кроме Волкера, министра энергетики США Рика Перри, посла США в ЕС Гордона Сондланда, директора департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александра Видмана, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозефа Пеннингтона.

Напомним, что в Киеве с момента определения даты инаугурации работает специальная организационная комиссия. В столице прогнозируют значительное перекрытие дорог 19−20 мая.