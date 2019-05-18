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В Киеве готовятся к инаугурации Зеленского, фото — Твиттер "Украинской правды"

Красят заборы и стелют красную дорожку: в Киеве готовятся к инаугурации Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)

18 мая 2019, 21:14
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На площади возле Верховной Рады и Мариинского дворца началась подготовка к инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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Здесь проводят косметические меры — красят заборы, расстилают длинную красную дорожку, по которой президент будет заходить в парламент, устанавливают передвижные рекламные конструкции, ремонтируют мостовую.

В Киеве готовятся к инаугурации Зеленского, фото — Твиттер "Украинской правды"

В Киеве готовятся к инаугурации Зеленского, фото — Твиттер "Украинской правды"

Сегодня в Раде и вблизи нее работала специальная комиссия, в которую вошли 16 человек. Этот временный орган занимается организацией инаугурации. Среди них есть правоохранители, мэр Виталий Кличко, а также трое представителей команды Зеленского. Комиссия отвечает за безопасность проведения церемонии, а также ее соответствие законодательству.

В Киеве готовятся к инаугурации Зеленского, фото — Твиттер "Украинской правды"

В Киеве готовятся к инаугурации Зеленского, фото — Твиттер "Украинской правды"

Представитель комиссии от Зеленского Кирилл Дорошенко отметил ТСН, что церемония будет скромной, красивой и непохожей на другие похожие мероприятия.

Мы стремимся к минимуму пафоса и сократили официоз к тому, что требует закон, —- сказал Дорошенко.

Все события пройдут в здании парламента и Мариинского дворца. В частности, в нем состоится встреча с иностранными гостями. После инаугурации Зеленский отправится в Администрацию президента, где проведет первые рабочие встречи.

На церемонию пригласили и четырех бывших руководителей государства — Леонида Кравчука, Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

Напомним, что ранее полиция Киева сообщила о перекрытии большого количества улиц в столице. Представители Зеленского пригласили украинцев на церемонию инаугурации в Мариинский парк.

Источник: Ракурс


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Красят заборы и стелют красную дорожку: в Киеве готовятся к инаугурации Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)

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