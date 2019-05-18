У Києві готуються до інавгурації Зеленського, фото — Твіттер "Української правди"

https://racurs.ua/ua/n122073-farbuut-parkany-i-stelyat-chervonu-dorijku-u-kyievi-gotuutsya-do-inavguraciyi-zelenskogo-foto.html

Ракурс

На площі біля Верховної Ради і Маріїнського палацу розпочалася підготовка до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

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Тут проводять косметичні заходи — фарбують паркан, розстеляють довгу червону доріжку, по якій президент заходитиме у парламент, встановлюють пересувні рекламні конструкції, ремонтують бруківку.

Сьогодні у Раді і поблизу неї працювала спеціальна комісія, у якій увійшли 16 осіб. Цей тимчасовий орган займається організацією інавгурації. Серед них є правоохоронці, мер Віталій Кличко, а також троє представників команди Зеленського. Комісія відповідає за безпеку проведення церемонії, а також її відповідність законодавству.

Представник комісії від Зеленського Кирило Дорошенко відзначив ТСН, що церемонія буде скромною, красивою, і несхожою на інші подібні заходи.

Ми прагнемо мінімуму пафосу і скоротили офіціоз до того, що вимагає закон, — сказав Дорошенко.

Усі події відбудуться у приміщенні парламенту та Маріїнського палацу. Зокрема, в ньому відбудеться зустріч із іноземними гостями.

Після інавгурації Зеленський вирушить в Адміністрацію президента, де проведе перші робочі зустрічі.

На церемонію запросили й чотирьох колишніх очільників держави — Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка.

Нагадаємо, що раніше поліція Києва повідомила про перекриття великої кількості вулиць в столиці. Представники Зеленського запросили українців на церемонію інавгурації до Маріїнського парку.