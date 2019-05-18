Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві готуються до інавгурації Зеленського, фото — Твіттер "Української правди"

Фарбують паркани і стелять червону доріжку: у Києві готуються до інавгурації Зеленського (ФОТО, ВІДЕО)

18 тра 2019, 21:14
999

На площі біля Верховної Ради і Маріїнського палацу розпочалася підготовка до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Loading...

Тут проводять косметичні заходи — фарбують паркан, розстеляють довгу червону доріжку, по якій президент заходитиме у парламент, встановлюють пересувні рекламні конструкції, ремонтують бруківку.

У Києві готуються до інавгурації Зеленського, фото — Твіттер "Української правди"

У Києві готуються до інавгурації Зеленського, фото — Твіттер "Української правди"

Сьогодні у Раді і поблизу неї працювала спеціальна комісія, у якій увійшли 16 осіб. Цей тимчасовий орган займається організацією інавгурації. Серед них є правоохоронці, мер Віталій Кличко, а також троє представників команди Зеленського. Комісія відповідає за безпеку проведення церемонії, а також її відповідність законодавству.

У Києві готуються до інавгурації Зеленського, фото — Твіттер "Української правди"

У Києві готуються до інавгурації Зеленського, фото — Твіттер "Української правди"

Представник комісії від Зеленського Кирило Дорошенко відзначив ТСН, що церемонія буде скромною, красивою, і несхожою на інші подібні заходи.

Ми прагнемо мінімуму пафосу і скоротили офіціоз до того, що вимагає закон, — сказав Дорошенко.

Усі події відбудуться у приміщенні парламенту та Маріїнського палацу. Зокрема, в ньому відбудеться зустріч із іноземними гостями.

Після інавгурації Зеленський вирушить в Адміністрацію президента, де проведе перші робочі зустрічі.

На церемонію запросили й чотирьох колишніх очільників держави — Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка.

Нагадаємо, що раніше поліція Києва повідомила про перекриття великої кількості вулиць в столиці. Представники Зеленського запросили українців на церемонію інавгурації до Маріїнського парку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Фарбують паркани і стелять червону доріжку: у Києві готуються до інавгурації Зеленського (ФОТО, ВІДЕО)

На площі біля Верховної Ради і Маріїнського палацу розпочалася підготовка до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Працює й комісія, яка займається організацією церемонії приведення президента до присяги

Новини України
21:14

Зеленський вибачився за незручності з інавгурацією і натякнув про розпуск Ради (ВІДЕО)

Переможець президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський вибачився перед киянами за можливі незручності у день проведення інавгурації і пообіцяв аналогічні дії щодо українського парламенту

Новини України
18:58
Новини партнерів
Загрузка...