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США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолив Курт Волкер, фото — 5 канал

США повідомили склад делегації на інавгурацію Зеленського (ДОКУМЕНТ)

19 тра 2019, 09:21
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Сполучені Штати оприлюднили склад делегації, яка прилетить на інавгурацію перепожця президентських виборів в Україні Володимира Зеленського. Її очолить спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер.

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Про склад офіційної делегації, яка 20 травня прилетить до Києва, у Twitter повідомив Волкер.

США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, фото — Твіттер К.Волкера

Американці відправили на інавгурацію п’ятьох чиновників. Крім Волкера, на церемонії приведення Зеленського до присяги будуть міністр енергетики США Рік Перрі, посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ в Раді нацбезпеки США при президенті Олександр Відман і в.о. голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Нагадаємо, що у Києві від моменту визначення дати інавгурації працює спеціальна організаційна комісія. У столиці прогнозують значне перекриття доріг 19−20 травня.

Джерело: Ракурс


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