Арешт екс-голови Нацгвардії: за Аллерова внесли 5 млн грн застави, фото — РБК

https://racurs.ua/ua/n122080-aresht-eks-golovy-nacgvardiyi-za-allerova-vnesly-5-mln-grn-zastavy.html

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За колишнього командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого підозрюють у заволодінні державним майном, внесли заставу у 4,8 млн грн.

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Про це «Громадському» розповів адвокат затриманого Ігор Мороз. Хоча гроші внесли ще 17 травня, але Аллеров досі перебуває в слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, що екс-голову Нацгвардії Аллерова суд арештував 17 травня на два місяці. Його підозрюють у заволодінні держмайном на суму 81,64 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили для нього заставу у розмірі 11 млн грн.

Правоохоронці підозрюють, що Аллеров незаконно заробив кошти на будівництві житла для військовослужбовців. Екс-керівник Нацгвардії на суді заявляв, що справа проти нього має політичні мотиви.