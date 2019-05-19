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Портнов прилетел в Украину

Портнов прилетел в Украину — Лукаш (ФОТО)

19 мая 2019, 12:21
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Юрист Андрей Портнов, который после Евромайдана выехал в Россию, а затем — в Австрию, вернулся в Украину.

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Об этом в Фейсбук 19 мая сообщила экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Она обнародовала и фото, на котором Портнов стоит возле автобуса, который развозит из аэропорта «Борисполь» пассажиров бизнес-класса.

Портнов прилетел в Украину, фото — Фейсбук Е.Лукаш

Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину — время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина! — привела Лукаш слова Портнова.

Напомним, что с 2005 по 2010 годы Портнов руководил юридическим департаментом предвыборного штаба Юлии Тимошенко. С апреля 2010 года до конца февраля 2014 года он был руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Украины и заместителем главы Администрации президента Украины.

Зимой 2014 года он выехал из Украины. Сначала жил в России, а затем переехал в Вену и занимался там адвокатской деятельностью.

Портнов после победы на выборах Владимира Зеленского на выборах заявил об «окончании эпохи Майдана», а также отметил, что Зеленский должен требовать отставки действующих премьер-министра, генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины.

Источник: Ракурс


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