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Ракурс
Украинский молотобийка Климец выиграла бронзу, фото - "Жесткая атлетика"

Украинская молотобойка Климец выиграла бронзу на Кубке Европы по метаниям (ФОТО)

9 мар 2019, 15:42
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Украинская молотобойка Ирина Климец выиграла бронзовую медаль на Кубке Европы по метаниям, который проходит 9−10 марта в Шаморине (Словакия).

Волынская легкоатлетка захватила лидерство в соревнованиях по метанию молота и удерживала его до пятой попытки. Климец в четвертой попытке послала снаряд на 72,53 м и этот результат стал лучшим для нее в этом сезоне, а также принес бронзовую награду.

Климец на Кубке Европы в Словакии, фото — скриншот видео

Отметим, что волынянка метнула молот за отметку 70 м в пяти из шести попыток на Кубке Европы. Дальше ее метали только чемпионка соревнований из Беларуси Анна Малышик (74,95 м) и польская спортсменка Иоанна Федоров (73,222 м).

Результаты Кубка Европы по метаниям, первая тройка метательниц молота, фото — Евроатлетика

Напомним, что в начале марта украинские легкоатлеты завоевали пять наград на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который состоялся в Глазго.

Источник: Ракурс


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