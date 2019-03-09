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Ракурс
Во время задержания организаторов убийства, фото - СБУ

СБУ имитировала похищение фермера из Херсона, чтобы задержать организаторов его заказного убийства (ФОТО)

9 мар 2019, 15:22
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили организатора заказного убийства фермера из Херсонской области.

Оперативники спецслужбы установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба СБУ.

Организатор собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти 100 тыс. долл. После получения всей суммы предпринимателя планировалось убить.

Во время задержания организаторов убийства, фото — СБУ

Во время операции сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части гонорара в размере 40 тыс. долл.

В рамках открытого следователями Службы безопасности уголовного производства установлены все участники организованной группировки.

Задержанному заказчику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Во время задержания организаторов убийства, фото — СБУ

Во время задержания организаторов убийства, фото - СБУ

Источник: Ракурс


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