СБУ имитировала похищение фермера из Херсона, чтобы задержать организаторов его заказного убийства (ФОТО)

Во время задержания организаторов убийства, фото - СБУ

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Racurs.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили организатора заказного убийства фермера из Херсонской области.

Оперативники спецслужбы установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба СБУ.

Организатор собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти 100 тыс. долл. После получения всей суммы предпринимателя планировалось убить.

Во время операции сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части гонорара в размере 40 тыс. долл.

В рамках открытого следователями Службы безопасности уголовного производства установлены все участники организованной группировки.

Задержанному заказчику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.