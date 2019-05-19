Инаугурация Зеленского: объявили программу церемонии, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n122085-inauguraciya-zelenskogo-obyavili-programmu-ceremonii.html

Ракурс

Киев готовится к проведению церемонии инаугурации победителя президентских выборов 2019 года Владимира Зеленского. Его пресс-служба сегодня сообщила о программе торжественных мероприятий по случаю вступления Зеленского на должность, которые запланированы на 20 мая.

Loading...

Инаугурация начнется в 10.00 участием Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги украинскому народу. Эти мероприятия продлятся до 11.00.

С 11.05 до 11.20 президенту Украины представят командующих видами Вооруженных Сил Украины, а также пройдет церемония поднятия государственного флага. Это действо будет проходить в Мариинском дворце, рядом с Радой.

После этого (11.20 — 11.50) Зеленский с женой Еленой будут приветствовать во дворце глав иностранных делегаций.

С 12.00 до 13.30 запланировано участие президента в торжественном приеме для глав иностранных делегаций.

На этом события инаугурации в Раде и вблизи нее завершатся, Зеленский переедет в свою администрацию на улице Банковой и с 14.30 до 17.00 проведет двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.

Напомним, что представители Зеленского в оргкомитете проведения церемонии инаугурации заявили ранее, что она будет скромной, красивой и непохожей на другие подобные мероприятия.