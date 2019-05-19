Приключения курортного «Боинга»: во Львове из-за разгерметизации сел самолет, который вез туристов в Анталию, фото — Avianews

https://racurs.ua/n122086-priklucheniya-kurortnogo-boinga-vo-lvove-iz-za-razgermetizacii-sel-samolet-kotoryy-vez.html

Ракурс

В международном аэропорту «Львов» 18 мая из-за разгерметизации приземлился самолет, который вез туристов в Анталию. Отправить туристов на отдых удалось только сегодня в обед.

Loading...

О нештатной ситуации и задержке рейса авиакомпании Bukovyna сообщили 20 мая в Фейсбук аэропорта им. Даниила Галицкого.

Инцидент произошел с бортом Boeing 737−400 авиакомпании Bukovyna, выполнявшем рейс BKV2169 Львов-Анталия на заказ туроператора Join UP. По дороге в салоне произошла разгерметизация, после чего сработала система подачи кислорода, но экипаж сумел успешно посадить воздушное судно в аэропорту «Львов».

На львовском аэродроме всем пассажирам самолета оказали медицинскую и психологическую помощь. Для них сумели найти другой борт (авиакомпании YanAir), который мог бы доставить их в Анталию.

Вечером 19 мая улететь не удалось из-за недокомплектации персонала самолета. Утром 20 мая самолету также не удалось вовремя вылететь, поскольку оказалось, что у самолета авиакомпании YanAir отсутствует сертификация для полетов в Турцию.

Только в 11.24 все формальности удалось уладить и самолет взлетел в направлении Анталии.

В прошлом году «Ракурс» сообщал о частых задержках с выполнением чартерных рейсов. Не обошли катаклизмы и Львов. Например, в августе очередные задержки в этом аеропорту объяснили необходимостью отдыха экипажа и техническими причинами.