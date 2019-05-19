День памяти: о чем говорили Зеленский и Порошенко

https://racurs.ua/n122089-den-pamyati-o-chem-govorili-zelenskiy-i-poroshenko.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в связи с днем памяти жертв политических репрессий напомнил об украинцах, которые незаконно содержатся в Российской Федерации и являются пленниками Кремля.

Loading...

По словам Зеленского, сегодня вспоминают о жертвах советской власти и эти уроки прошлого делают нас людьми. Также политик заявил, что сделает все возможное, чтобы в будущем украинцев не подвергали преследованиям и насилию по политическим мотивам. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Действующий глава государства Петр Порошенко в этот памятный день посетил Быковню, чтобы почтить невинных жертв, там покоятся. По разным оценкам, в Быковнянском лесу похоронено от 30−35 тыс. до 100 тыс. человек.

Большевики, когда выделяли этот земельный участок, записали, что он нужен для специальных нужд. По словам Петра Порошенко, ужасная трагедия произошла из-за потери украинской государственности и теперь важно не повторять горький опыт.

Также Порошенко напомнил о европейском курсе Украины. Он утверждает, что украинский народ заплатил высокую цену и теперь невозможно вернуться в поле влияния России.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня Украина чтит память жертв политических репрессий советского режима.