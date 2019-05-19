В Египте задержали украинских моряков: МИД отправил ноту с требованием. Фото: Голос

https://racurs.ua/n122091-v-egipte-zaderjali-ukrainskih-moryakov-mid-otpravil-notu-s-trebovaniem.html

Ракурс

В Египте задержали грузовой танкер Sea Shark и 17 украинских моряков из экипажа. Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило ноту с требованием о разъяснении ситуации.

Loading...

МИД требует разрешить украинским консулам посетить судно. Об это сообщает замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает «Украинская правда».

Посольство Украины в Египте должно провести в срочном порядке все необходимые мероприятия для урегулирования ситуации. Дело взяли под особый контроль.

Капитан танкера Виталий Нестеренко рассказал, что флот Египта удерживает украинцев и судно. По его словам, на борту критическая ситуация, которая угрожает жизни экипажа.

Адмирал египетского флота ограничил передвижения моряков, запретил звонить и приказал изъять мобильники.

Как ранее сообщал «Ракурс», Международный трибунал по морскому праву завершил слушания в деле о нападении Российской Федерации и захвате 24-х моряков ВМС Украины и трех военных кораблей.