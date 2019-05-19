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В Египте задержали украинских моряков: МИД отправил ноту с требованием. Фото: Голос
В Египте задержали украинских моряков: МИД отправил ноту с требованиемhttps://racurs.ua/n122091-v-egipte-zaderjali-ukrainskih-moryakov-mid-otpravil-notu-s-trebovaniem.htmlРакурс
В Египте задержали грузовой танкер Sea Shark и 17 украинских моряков из экипажа. Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило ноту с требованием о разъяснении ситуации.
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МИД требует разрешить украинским консулам посетить судно. Об это сообщает замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает «Украинская правда».
Посольство Украины в Египте должно провести в срочном порядке все необходимые мероприятия для урегулирования ситуации. Дело взяли под особый контроль.
Капитан танкера Виталий Нестеренко рассказал, что флот Египта удерживает украинцев и судно. По его словам, на борту критическая ситуация, которая угрожает жизни экипажа.
Адмирал египетского флота ограничил передвижения моряков, запретил звонить и приказал изъять мобильники.
Как ранее сообщал «Ракурс», Международный трибунал по морскому праву завершил слушания в деле о нападении Российской Федерации и захвате 24-х моряков ВМС Украины и трех военных кораблей.
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