У Єгипті затримали українських моряків: МЗС направило ноту з вимогою. Фото: Голос

https://racurs.ua/ua/n122091-u-iegypti-zatrymaly-ukrayinskyh-moryakiv-mzs-napravylo-notu-z-vymogou.html

Ракурс

У Єгипті затримали вантажний танкер Sea Shark і 17 українських моряків з екіпажу. Міністерство закордонних справ (МЗС) України направило ноту з вимогою про роз’яснення ситуації.

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МЗС вимагає дозволити українським консулам відвідати судно. Про це повідомляє заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає «Українська правда».

Посольство України в Єгипті має провести в терміновому порядку всі необхідні заходи для врегулювання ситуації. Справу взяли під особливий контроль.

Капітан танкера Віталій Нестеренко розповів, що флот Єгипту утримує українців і судно. За його словами, на борту критична ситуація, яка загрожує життю екіпажу.

Адмірал єгипетського флоту обмежив пересування моряків, заборонив дзвонити і наказав вилучити мобільники.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Міжнародний трибунал з морського права завершив слухання у справі про напад Російської Федерації і захопленні 24-х моряків ВМС України і трьох військових кораблів.