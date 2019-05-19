Ультра-оброблені продукти призводять до набору ваги – вчені. Фото: окейдок

https://racurs.ua/ua/n122090-ultra-obrobleni-produkty-pryzvodyat-do-naboru-vagy-vcheni.html

Ракурс

Ожиріння можуть викликати ультра-оброблені продукти. Вчені досліджували вплив цих продуктів на набір ваги.

Loading...

Для експерименту вчені відібрали 20 добровольців, які чотири тижні додатково вживали оброблені харчові продукти. Результати дослідження опублікували в журналі Cell Metabolism0, передає Medical xpress.

Добровольці могли вибрати тости з куркою, смажену яловичину, кесаділью, індичку і креветки з часниковим соусом. Меню підбирали з урахуванням звичайного щоденного споживання калорій.

Однак, випробовувані вирішили додати по 500 додатковий калорій і в результаті набрали близько 2 фунтів зайвої ваги за два тижні. Також з’ясувалося, що ультра-оброблені продукти добровольці поїдали швидше і охочіше, на відміну від здоровішої їжі.

Вчені зазначили, що в меню з необробленими продуктами кількість білка становила 15,6%, а в меню з обробленою їжею тільки 14%. Такий показник дивує ще й тим фактом, що обробленої їжі випробовувані з’їдали набагато більше.

Встановлено, що майже 40% дорослих американців страждають ожирінням. Цей показник удвічі перевищує рівень 1980 року. Показники дітей за згаданий період збільшилися втричі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», часте використання гаджетів призводить до високого ризику виникнення ожиріння.