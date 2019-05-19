Ультра-обработанные продукты приводят к набору веса – ученые. Фото: Окейдок

https://racurs.ua/n122090-ultra-obrabotannye-produkty-privodyat-k-naboru-vesa-uchenye.html

Ракурс

Ожирение могут вызвать ультра-обработанные продукты. Ученые исследовали влияние этих продуктов на набор веса.

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Для эксперимента ученые отобрали 20 добровольцев, которые четыре недели дополнительно употребляли обработанные пищевые продукты. Результаты исследования опубликовали в журнале Cell Metabolism0, передает Medical xpress.

Добровольцы могли выбрать тосты с курицей, жареную говядину, кесадилью, индейку и креветки с чесночным соусом. Меню подбирали с учетом обычного ежедневного потребления калорий.

Однако, испытуемые решили добавить по 500 дополнительный калорий и в результате набрали около 2 фунтов лишнего веса за две недели. Также выяснилось, что ультра-обработанные продукты добровольцы поедали быстрее и охотнее, в отличие от более здоровой пищи.

Ученые отметили, что в меню с необработанными продуктами количества белка составило 15,6%, а в меню с обработанной пищей только 14%. Такой показатель удивляет еще и тем фактом, что обработанной пищи испытуемые съедали гораздо больше.

Установлено, что почти 40% взрослых американцев страдают ожирением. Этот показатель вдвое превышает уровень 1980 года. Показатели детей за упомянутый период увеличились втрое.

Как ранее сообщал «Ракурс», частое использование гаджетов приводит к высокому риску возникновения ожирения.