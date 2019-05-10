Слухання у справі українських моряків перейшли в закритий режим. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n121775-mijnarodnyy-trybunal-z-morskogo-prava-zavershyv-sluhannya-po-spravi-ukrayinskyh-moryakiv.html

Ракурс

Слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків завершилися 10 травня й перейшли у закритий режим.

Очікується, що 25 травня Міжнародний трибунал винесе рішення у справі українських моряків, які потрапили до російського полону восени минулого року на Азові. Про будь-які зміни цієї дати трибунал поінформує сторони. Про це заявив голова трибуналу Пак Чжин Хьон, 10 травня передають УНН.

Під час сьогоднішніх слухань заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль звернулася до міжнародного трибуналу з проханням застосувати тимчасові заходи, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військовополонених моряків та повернула Україні два броньовані катери та буксир, захоплені на Азові. Зеркаль також попросила трибунал зобов’язати РФ припинити кримінальне переслідування українських моряків.

Нагадаємо, 10 травня Міжнародний трибунал з морського права у німецькому Гамбурзі розпочав публічні слухання у справі щодо нападу Російської Федерації та викрадення 24-х моряків ВМС України та трьох військових кораблів.

Як відомо, 25 листопада 2018 року в Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї броньованих катерів «Нікополь», «Бердянськ», буксира «Яни Капу» та членів їхніх екіпажів. Внаслідок збройного нападу шестеро моряків дістали поранень.

Москва згодом звинуватила всіх 24 українців у нібито незаконному перетині кордону Росії. Моряків перевезли із окупованого Криму до СІЗО в столицю РФ. Захоплені катери Росія доправила в Керч.