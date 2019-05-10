Стрілянина у Княжичах: суд відклали через неявку адвокатів підозрюваних, фото — Цензор.НЕТ

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Судове засідання у справі про загибель п’ятьох поліцейських під час стрілянини у Княжичах відклали через неявку адвокатів підозрюваних. Цю справу почав 10 травня слухати Броварський суд, але засідання відклали на 10 червня.

На лаві підсудних п’ятеро працівників поліції, яких прокуратура обвинувачує в умисному вбивстві, службовій халатності та перевищенні службових повноважень, повідомляє «Слідство.Інфо».

Серед тих, кого звинувачують у трагічній загибелі колег, колишні начальники карного розшуку столиці Леонід Курята, оперативної служби Києва Ігор Іващенко, а також екс-поліцейські Олександр Меліхов, Роман Мариновський і Андрій Курта.

Співробітника КОРДу Курту на засіданні підтримали 15 колишніх колег. До суду прибули й родичі загиблих.

Кривава стрілянина в Княжичах сталася 4 грудня 2016 року. Під Києвом в результаті нічної перестрілки між різними підрозділами МВС загинули п’ятеро поліцейських. Непорозуміння сталося під час спецоперації із затримання банди озброєних грабіжників. Спецпідрозділ КОРДу впритул розстріляв працівників державної охорони.

Керував спецоперацією начальник карного розшуку Києва Леонід Курята. Після трагедії його звільнили з поліції, прокуратура оголосила підозру, але в листопаді минулого року Курята очолив поліцію прифронтового Бахмута.

У 2018 році прокуратура затримала п’ятьох підозрюваних у трагедії, а на початку квітня спрямувала до Броварського міськрайонного суду обвинувальний акт стосовно п’яти службових осіб Національної поліції. Крім того, було оприлюднено аудіозапис переговорів керівництва операції.