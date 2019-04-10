Перестрілка в Княжичах: Генпрокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно службових осіб Нацполіції

Стрілянина в Княжичах сталася в грудні 2016 року, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n120574-perestrilka-v-knyajychah-genprokuratura-spryamuvala-do-sudu-obvynuvalnyy-akt-stosovno-slujbovyh.html

Ракурс

Генеральна прокуратура спрямувала до Броварського міськрайонного суду обвинувальний акт стосовно п’яти службових осіб Національної поліції, котрі організували та забезпечили незаконне застосування вогнепальної зброї на ураження під час інциденту в селі Княжичі Київської області 4 грудня 2016 року.

Тоді внаслідок отриманих поранень загинули четверо правоохоронців, повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

У Генпрокуратурі наголошують, що керівники низки підрозділів Нацполіції в Києві свідомо ігнорували передбачені Конституцією України права людини на життя та його захист з боку держави, а також діяли всупереч низці вимог закону «Про національну поліцію України», Кримінального процесуального кодексу та відомчих нормативних актів.

Зазначається, що, окрім загибелі людей, ці дії також призвели до пошкодження службових автомобілів та іншого майна поліції. Загалом сума завданої державі матеріальної шкоди оцінюється в понад 3 млн грн.

Дії п’ятьох підозрюваних кваліфіковано як перевищення влади, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу).

Крім того, дії одного з підозрюваних кваліфіковано як замах на умисне вбивство двох і більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 і п. 5 ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу), ще двох — як організація умисного вбивства двох і більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб, та замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1 і п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1 і п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, батько одного із загиблих під час інциденту в Княжичах нещодавно назвав прізвища підозрюваних.