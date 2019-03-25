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Генпрокуратура завершила розслідування щодо стрілянини в Княжичах, у справі п'ятеро підозрюваних

Розстріл у Княжичах: Генпрокуратура завершила розслідування, у справі п’ятеро підозрюваних

25 бер 2019, 18:05
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Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінального провадження про перестрілку поліцейських у Княжичах (Київська область), під час якої у 2016 році загинуло п’ятеро поліцейських.

Про завершення розслідування повідомив 25 березня у Фейсбук Олександр Орлов, батько одного із загиблих поліцейських — Сергія Орлова. За його словами, у справі п’ятеро підозрюваних, а саме:

  • Начальник управління карного розшуку Національної поліції Києва. Його обвинувачують у скоєнні кримінальних злочинів за шістьма статтями Кримінального кодексу, зокрема, у перевищенні влади або службових повноважень та в умисному вбивстві;
  • Заступник начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління Нацполіції у Києві — за сімома статтями КК України;
  • Старший інспектор відділу управління Корпуси оперативно-раптового реагування Нацполіціі Києва — за ч. 3 ст. 365 (перевищенні влади або службових повноважень), ч. 2 ст. 15 п. 1 (замах на злочин);
  • Начальник управління оперативної служби Нацполіціі Києва та начальник відділу Управління оперативної служби — за ч. 3 ст. 365 КК України.

Нагадаємо, що у грудні 2018 року ЗМІ оприлюднили аудіозапис переговорів керівництва поліції Києва, які відбулися перед трагічною спецоперацією в селі Княжичі Броварського району Київської області (4 грудня 2016 року). На записі можна почути голоси, які належать начальникові карного розшуку Києва Леоніду Куряті та начальнику оперативної служби Києва Ігорю Іващенку.

Джерело: Ракурс


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