Генпрокуратура завершила розслідування щодо стрілянини в Княжичах, у справі п'ятеро підозрюваних

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Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінального провадження про перестрілку поліцейських у Княжичах (Київська область), під час якої у 2016 році загинуло п’ятеро поліцейських.

Про завершення розслідування повідомив 25 березня у Фейсбук Олександр Орлов, батько одного із загиблих поліцейських — Сергія Орлова. За його словами, у справі п’ятеро підозрюваних, а саме:

Начальник управління карного розшуку Національної поліції Києва. Його обвинувачують у скоєнні кримінальних злочинів за шістьма статтями Кримінального кодексу, зокрема, у перевищенні влади або службових повноважень та в умисному вбивстві;

Заступник начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління Нацполіції у Києві — за сімома статтями КК України;

Старший інспектор відділу управління Корпуси оперативно-раптового реагування Нацполіціі Києва — за ч. 3 ст. 365 (перевищенні влади або службових повноважень), ч. 2 ст. 15 п. 1 (замах на злочин);

Начальник управління оперативної служби Нацполіціі Києва та начальник відділу Управління оперативної служби — за ч. 3 ст. 365 КК України.

Нагадаємо, що у грудні 2018 року ЗМІ оприлюднили аудіозапис переговорів керівництва поліції Києва, які відбулися перед трагічною спецоперацією в селі Княжичі Броварського району Київської області (4 грудня 2016 року). На записі можна почути голоси, які належать начальникові карного розшуку Києва Леоніду Куряті та начальнику оперативної служби Києва Ігорю Іващенку.