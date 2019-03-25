Стрельба в Княжичах: Генпрокуратура завершила расследование, подозревают пять экс-полицейских

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Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного производства о перестрелке полицейских в Княжичах (Киевская область), во время которой в 2016 году погибли пять полицейских.

О завершении расследования сообщил 25 марта в Фейсбук Александр Орлов, отец одного из погибших полицейских — Сергея Орлова. По его словам, в деле пятеро подозреваемых, а именно:

Начальник управления уголовного розыска Национальной полиции Киева. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по шести статьям Уголовного кодекса, в частности, в превышении власти или служебных полномочий и умышленном убийстве;

Заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления Нацполиции в Киеве — по семи статьям УК Украины.

Старший инспектор отдела управления Корпуса оперативно-внезапного реагирования Нацполиции Киева — по ч. 3 ст. 365 (превышении власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 15 п. 1 (покушение на преступление);

Начальник управления оперативной службы Нацполиции Киева и начальник отдела Управления оперативной службы — по ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Напомним, что в декабре 2018 года СМИ обнародовали аудиозапись переговоров руководства полиции Киева, которые состоялись перед трагической спецоперацией в селе Княжичи Броварского района Киевской области (4 декабря 2016 года). На записи слышны голоса, принадлежащие начальнику уголовного розыска Киева Леониду Куряте и начальнику оперативной службы Киева Игорю Иващенко.