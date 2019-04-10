Перестрелка в Княжичах Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Нацполиции

Стрельба в Княжичах произошла в декабре 2016 года, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n120574-perestrelka-v-knyajichah-genprokuratura-napravila-v-sud-obvinitelnyy-akt-v-otnoshenii-doljnostnyh.html

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Генеральная прокуратура направила в Броварской горрайонный суд обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц Национальной полиции, которые организовали и обеспечили незаконное применение огнестрельного оружия на поражение во время инцидента в селе Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года.

Тогда в результате полученных ранений погибли четыре правоохранителя, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре отмечают, что руководители ряда подразделений Нацполиции в Киеве сознательно игнорировали предусмотренные Конституцией Украины права человека на жизнь и ее защиту со стороны государства, а также действовали вопреки ряду требований закона «О национальной полиции Украина», Уголовно-процессуального кодекса и ведомственных нормативных актов.

Отмечается, что, кроме гибели людей, эти действия также привели к повреждению служебных автомобилей и другого имущества полиции. В целом сумма причиненного государству материального ущерба оценивается в более чем 3 млн грн.

Действия пяти подозреваемых квалифицированы как превышение власти, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса).

Кроме того, действия одного из подозреваемых квалифицированы как покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса), еще двух — как организация умышленного убийства двух и более лиц, совершенного способом, опасным для жизни многих лиц, и покушение на умышленное убийство (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1 и п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса).

Напомним, отец одного из погибших во время инцидента в Княжичах недавно назвал фамилии подозреваемых.