Грабіжники катували бізнесмена праскою. Фото: ЦПП Новости

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Розбійний напад стався 9 травня в Одесі на співзасновника місцевого телеканалу.

Інцидент трапився близько 6.00 ранку в приватному будинку, який знаходиться на вул. Червоних Зір у районі 9-ї станції Фонтану. Зловмисники в масках напали на 77-річного бізнесмена. Вони затягли чоловіка в будинок, де перебувала його 71-річна дружина. Про це 10 травня повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області, передає УНІАН.

Бандити зв’язали подружню пару й почали катувати господаря, щоб той віддав їм гроші. Чоловіка били ногами, прикладали до його тіла гарячу праску. Під впливом тортур потерпілий віддав грабіжникам 300 тис. дол. та прикраси, які зберігалися вдома. Зловмисники після цього втекли, прихопивши з собою мобільні телефони подружньої пари.

Постраждалих господарів виявив їхній син, який проживає в сусідньому будинку. Він викликав поліцію та «швидку», лікарі надали необхідну допомогу потерпілому.

Слідчі відкрили за фактом злочину кримінальне провадження згідно ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у квітні 2019 року під Києвом у Ходосівці пограбували народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Володимира Курінного. Невідомий зі спільником розбили скло в автомобілі політика, викрали сумку та втекли.