Грабители пытали бизнесмена утюгом. Фото: ЦПП Новости

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Разбойное нападение случилось 9 мая в Одессе на соучредителя местного телеканала.

Инцидент произошел около 6.00 утра в частном доме, который находится на ул. Красных Зорь в районе 9-й станции Фонтана. Злоумышленники в масках напали на 77-летнего бизнесмена. Они затащили мужчину в дом, где находилась его 71-летняя жена. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, передает УНИАН.

Бандиты связали супружескую пару и начали пытать хозяина, чтобы тот отдал им деньги. Мужчину били ногами, прикладывали к его телу горячий утюг. Под влиянием пыток потерпевший отдал грабителям 300 тыс. дол. и украшения, которые хранились дома. Злоумышленники после этого скрылись, прихватив с собой мобильные телефоны супружеской пары.

Пострадавших хозяев обнаружил их сын, проживающий в соседнем доме. Он вызвал полицию и «скорую», врачи оказали необходимую помощь пострадавшему.

Следователи открыли по факту преступления уголовное производство согласно ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в апреле 2019 года под Киевом в Ходосовке ограбили народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Владимира Куренного. Неизвестный с сообщником разбили стекло в автомобиле политика, похитили сумку и скрылись.